TUDOR 3 TAKVİYE İSTİYOR
Hırvat hoca, Cenk Ergün’le yaptığı zirvede, devre arasında forvet, sağ bek ve sol açık takviyesi yapmaları gerektiğini söyledi.
AMAÇ DERİNLİK
Futbol direktörü Cenk Ergün'le bir görüşme yapan Hırvat hocanın sağ bek, sol açık ve forvet bölgesinde derinliği artıracak isimlerin alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
-
KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalı tatile devam ediyor , yıllık 5 milyon euro al , hiç oynama , takıma sıfır katkı sağla yan gel yat , sefa sür , ne güzel ya
-
"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALIYORUZ"
Toplam 7
Yorum
KaradenizSamsun Yıllar sonra taraftarı heycanlandırcak gencler yakalandı yetenekli Trabzonlu gencler Burak birlikte eksik giderilerek şampiyon olabiliriz
-
FENER'E SÜPER BREZİLYALI: BERNARD
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Eldeki futbolcularla bir başarı olamayacaksa bu futbolcuları kim niye transfer etti , hesap versin , yazık değil mi o kadar paraya.
TUDOR 3 TAKVİYE İSTİYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.