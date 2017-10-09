 TUDOR 3 TAKVİYE İSTİYOR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    3 TAKVİYE İSTİYOR

    TUDOR 3 TAKVİYE İSTİYOR

    Hırvat hoca, Cenk Ergün’le yaptığı zirvede, devre arasında forvet, sağ bek ve sol açık takviyesi yapmaları gerektiğini söyledi.

    Sezona müthiş bir kadro yapılanmasıyla giren G.Saray transferlere devre arasında da devam edecek... Teknik direktör Igor devre arasında yönetimden üç takviye yapılmasını istiyor.

    AMAÇ DERİNLİK
    Futbol direktörü Cenk Ergün'le bir görüşme yapan Hırvat hocanın sağ bek, sol açık ve forvet bölgesinde derinliği artıracak isimlerin alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:58
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