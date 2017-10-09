TAKIMA 'FENERBAHÇE' YASAĞI
Galatasaray yönetiminin aklı F.Bahçe’de. Hırvat hoca ise ilk sınavını düşünüyor. Ligde tek puan kaybını milli maç arasının ardından Antalya'da yaşayan Galatasaray'da Tudor, Konya deplasmanı öncesi Fenerbahçe kelimesini yasakladı. Derbiyle başlayan üçlü bilet paketinden 6 milyon lira sıcak para kazanan yönetim ise özel prim vereceği Fenerbahçe derbisinin havasına girdi.
Florya cephesinde ise Fenerbahçe değil Konya deplasmanı düşünülüyor. Ligde 7 haftada tek puan kayıplarını ilk milli ara dönüşü Antalya'da yaptıklarını dikkate alan Tudor, Konyaspor maçına temkinli yaklaşıyor. Bir haftadır rakibini analiz eden Hırvat hoca, Florya'da oyuncularına Fenerbahçe kelimesini yasakladı ve Konyaspor maçına konsantre olmalarını istedi.
İYİ FUTBOLA DOLU TRİBÜNLER
Yeni transferlerle bu sezon eski günlerine dönen Galatasaray'ın 7 haftada 5 puan farkla liderliği getiren futbolu, Türk Telekom Stadyumu tribünlerini doldurdu.
Geride kalan sezonda 21 bin 351 taraftar ortalaması yakalayan G.Saray, bu sezon ise oynadığı 4 iç saha maçında 39 bin 258 taraftar ortalamasına ulaştı.
Sabah
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:22
-
"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
-
SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
-
"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
TAKIMA 'FENERBAHÇE' YASAĞI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.