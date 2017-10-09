 Şimdi yoktuk! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Şimdi yoktuk!

    Şimdi yoktuk!
    Yöneticiler kendilerini milli takımda başarısız olan Luce için arayan muhabirlere açıklama yapmamayı tercih ediyor. Ama off the record, "Lucescu'yu getirseydik, belki şimdi hiçbirimiz burada olamazdık" demekten de kendini alamıyor.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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