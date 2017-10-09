 REAL MADRID MODELİ – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    REAL MADRID MODELİ

    REAL MADRID MODELİ

    Takımın 27.6 olan yaş ortalamasını geriye çekilmesi planlanırken Real Madrid modeli transferlere imza atarak kadro gençleştirilecek

    Bu sezon 40 milyon euro yatırımla kadrosunu baştan aşağıya yenileyen, diri ve başarıya aç bir kadro kuran, bunun karşılığını da fazlasıyla alan Galatasaray, önümüzdeki yılar için de Real Madrid modeli getirmeye hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve teknik direktör İgor Tudor, yaptıkları toplantıda günlük başarılarla avunulmaması ve geleceğin takımını kurmak için görüş birliğine vardılar. Bunun için de tecrübeli isimlerden oluşan ilk 11'in yedeklerini Real Madrid modeli ile gençleştirme kararı aldılar.
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    ASENSI ARANIYOR     İlk etapta takımın 27.6 olan yaş ortalaması Real Madrid modeli transferlere imza atarak geriye çekilecek. Madrid ekibi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema gibi yıldızlarının yedekleri olarak genç Marco Asensio'yu transfer etmiş, Lucas Vazquez ve Borja Mayoral'ı altyapıdan A takıma çıkartmıştı. İgor Tudor'la yapılan görüşme de de buna benzer bir sistem yürütülmesi istendi. Hem altyapıdan oyuncular A takıma kazandırılacak. Hem de genç oyuncular keşfedilip, transfer edilecek.

    Leipzig'e 12.5 milyon euro'ya satılan Bruma tarzında genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bulabilmek için scout ekibi başta Afrika ülkeleri, Portekiz, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde genç yıldız adayları bulmak için arayışlara başladı. Artık Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano gibi yıldızlar değil genç yetenekler kadroya katılacak. Tabii taraftarı tribüne çekecek tanınmış isimlerle takım süslenmeye de devam edecek.

    REAL'İN YEDEKLERİ 22 YAŞINDA
    Real Madrid'te ilk 11 oynayan oyuncuların dışında kalanlar gençlerden oluşuyor. Vallejo (20), Fernandez (27), Hernandez (20), Hakimi (18), Llorente (22), Kovacic (23), Cabellos (21), Asensio (21), Vazquez (26) ve Mayoral'in (20) içende bulunduğu futbolcular 21.8 yaş ortalamasına sahip...

    YARDIMCI OLUNACAK
    Bunun yanı sıra 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren, Selçuk İnan, Tarık, Emrah Başsan gibi oyuncularla düzelme olmazsa devre arasında ya da sezon sonunda gönderilecek. Başka takımlara transfer olmaları konusunda yardımcı olunacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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