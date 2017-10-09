REAL MADRID MODELİ
Takımın 27.6 olan yaş ortalamasını geriye çekilmesi planlanırken Real Madrid modeli transferlere imza atarak kadro gençleştirilecek
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ASENSI ARANIYOR İlk etapta takımın 27.6 olan yaş ortalaması Real Madrid modeli transferlere imza atarak geriye çekilecek. Madrid ekibi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema gibi yıldızlarının yedekleri olarak genç Marco Asensio'yu transfer etmiş, Lucas Vazquez ve Borja Mayoral'ı altyapıdan A takıma çıkartmıştı. İgor Tudor'la yapılan görüşme de de buna benzer bir sistem yürütülmesi istendi. Hem altyapıdan oyuncular A takıma kazandırılacak. Hem de genç oyuncular keşfedilip, transfer edilecek.
Leipzig'e 12.5 milyon euro'ya satılan Bruma tarzında genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bulabilmek için scout ekibi başta Afrika ülkeleri, Portekiz, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde genç yıldız adayları bulmak için arayışlara başladı. Artık Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano gibi yıldızlar değil genç yetenekler kadroya katılacak. Tabii taraftarı tribüne çekecek tanınmış isimlerle takım süslenmeye de devam edecek.
REAL'İN YEDEKLERİ 22 YAŞINDA
Real Madrid'te ilk 11 oynayan oyuncuların dışında kalanlar gençlerden oluşuyor. Vallejo (20), Fernandez (27), Hernandez (20), Hakimi (18), Llorente (22), Kovacic (23), Cabellos (21), Asensio (21), Vazquez (26) ve Mayoral'in (20) içende bulunduğu futbolcular 21.8 yaş ortalamasına sahip...
YARDIMCI OLUNACAK
Bunun yanı sıra 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren, Selçuk İnan, Tarık, Emrah Başsan gibi oyuncularla düzelme olmazsa devre arasında ya da sezon sonunda gönderilecek. Başka takımlara transfer olmaları konusunda yardımcı olunacak.
Savaş ÇORLU
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
REAL MADRID MODELİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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