REAL MADRID MODELİ

sezonyatırımla kadrosunu baştan aşağıya yenileyen, diri ve başarıya aç bir kadro kuran, bunun karşılığını da fazlasıyla alan, önümüzdeki yılar için demodeli getirmeye hazırlanıyor., Sportif Direktörve teknik direktör, yaptıkları toplantıda günlük başarılarla avunulmaması ve geleceğin takımını kurmak için görüş birliğine vardılar. Bunun için de tecrübeli isimlerden oluşan ilk 11'in yedeklerinimodeli ile gençleştirme kararı aldılar.etapta takımın 27.6 olan yaş ortalaması Real Madrid modeli transferlere imza atarak geriye çekilecek. Madrid ekibi,gibi yıldızlarının yedekleri olarak gençtransfer etmiş,vealtyapıdan A takıma çıkartmıştı.Tudor'la yapılan görüşme de de buna benzer bir sistem yürütülmesi istendi. Hem altyapıdan oyuncularkazandırılacak. Hem de genç oyuncular keşfedilip, transfer edilecek.12.5 milyon euro'ya satılantarzında genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bulabilmek için scout ekibi baştaülkeleri,vegibi ülkelerde genç yıldız adayları bulmak için arayışlara başladı. Artıkgibi yıldızlar değil genç yetenekler kadroya katılacak. Tabii taraftarı tribüne çekecek tanınmış isimlerle takım süslenmeye de devam edecek.Madrid'te ilk 11 oynayan oyuncuların dışında kalanlar gençlerden oluşuyor.ve(20) içende bulunduğu futbolcular 21.8 yaş ortalamasına sahip...yanı sıra 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunangibi oyuncularla düzelme olmazsa devre arasında ya da sezon sonunda gönderilecek. Başka takımlara transfer olmaları konusunda yardımcı olunacak.