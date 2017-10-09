PARALAR HAVAYA UÇTU
En büyük kayıp Selçuk'un:
Selçuk: 100 bin euro Tarık: 70 bin euro
Emrah: 54 bin euro
Koray: 45 bin euro
Yasin: 40 bin euro
Eren: 35 bin euro
Ahmet: 35 bin euro
Sinan: 30 bin euro
Denayer: 12 bin euro
Toplam: 421 bin euro
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:37
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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