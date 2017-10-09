PARALAR HAVAYA UÇTU

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ya da az bulan isimler bu nedenle maç başı paralarından da oldu. 70 bin Euro ile en büyük kaybı Selçuk yaşarken onu Tarık, Koray, Yasin, Eren, Ahmet, Sinan ve Denayer takip etti. Oyuncular 7 haftada 421 bin Euro'dan oldu.



En büyük kayıp Selçuk'un:

Selçuk: 100 bin euro Tarık: 70 bin euro

Emrah: 54 bin euro

Koray: 45 bin euro

Yasin: 40 bin euro

Eren: 35 bin euro

Ahmet: 35 bin euro

Sinan: 30 bin euro

Denayer: 12 bin euro

Toplam: 421 bin euro