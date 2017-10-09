 PARALAR HAVAYA UÇTU – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    PARALAR HAVAYA UÇTU

    PARALAR HAVAYA UÇTU
    Galatasaray'da forma şansı bulamayan ya da az bulan isimler bu nedenle maç başı paralarından da oldu. 70 bin Euro ile en büyük kaybı Selçuk yaşarken onu Tarık, Koray, Yasin, Eren, Ahmet, Sinan ve Denayer takip etti. Oyuncular 7 haftada 421 bin Euro'dan oldu.

    En büyük kayıp Selçuk'un:
    Selçuk: 100 bin euro Tarık: 70 bin euro
    Emrah: 54 bin euro
    Koray: 45 bin euro
    Yasin: 40 bin euro
    Eren: 35 bin euro
    Ahmet: 35 bin euro
    Sinan: 30 bin euro
    Denayer: 12 bin euro
    Toplam: 421 bin euro
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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