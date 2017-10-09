KALDIRIN KAFANIZI

teknik direktörmilli arada tempo artırdı. Milli maçların ardından zorlu bir maç trafiğine girecek oyuncularına nefes aldırmayan başarılı çalıştırıcı, beklentilerin aksine tempoyu daha da yükseltti.ilk 7 haftalık bölümünde sakatlıklar dışında kadroyu bozmayan Hırvat teknik, özellikle forma şansı bulamayan oyuncuları hazır hale getirmek istiyor. Şimdilik şans bulamamalarının da etkisiyleve, Tudor'un istediği performansın çok uzağında...üzerine oyuncularla bire bir konuşmalar yapan Tudor şunları söyledi:Sen kaptansın... Bu takımın sana her zaman ihtiyacı var.Gitmek istiyorsan formayı zorla... İyi bir takıma git.Bu şekilde yeni sözleşme alamazsın. Daha fazla kendini vermelisin.Hep Gomis'in yedeği olarak mı kalmak istiyorsun. Forma sana da gelecek. Kaldır başını.güçlü bir kulübeden geçtiğini bilen Tudor her fırsatta da,diyerek oyuncularını harekete geçirmeye çalışıyor.