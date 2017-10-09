KALDIRIN KAFANIZI
Başarının güçlü bir yedek kulübesinden geçtiğini düşünen Hırvat hoca, şans bulamayan oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak onları motive etmek için büyük çaba harcıyor
ÇOK ÇALIŞMAK ŞART
Bunun üzerine oyuncularla bire bir konuşmalar yapan Tudor şunları söyledi: Selçuk 'a: Sen kaptansın... Bu takımın sana her zaman ihtiyacı var. Sinan'a: Gitmek istiyorsan formayı zorla... İyi bir takıma git. Yasi n'e: Bu şekilde yeni sözleşme alamazsın. Daha fazla kendini vermelisin. Eren'e: Hep Gomis'in yedeği olarak mı kalmak istiyorsun. Forma sana da gelecek. Kaldır başını. Başa rının güçlü bir kulübeden geçtiğini bilen Tudor her fırsatta da, "Belki mükemmel olunmaz ama mükemmel olmak için çalışılır" diyerek oyuncularını harekete geçirmeye çalışıyor.
Savaş ÇORLU
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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