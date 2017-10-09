 KALDIRIN KAFANIZI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    KALDIRIN KAFANIZI

    KALDIRIN KAFANIZI

    Başarının güçlü bir yedek kulübesinden geçtiğini düşünen Hırvat hoca, şans bulamayan oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak onları motive etmek için büyük çaba harcıyor

    Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor milli arada tempo artırdı. Milli maçların ardından zorlu bir maç trafiğine girecek oyuncularına nefes aldırmayan başarılı çalıştırıcı, beklentilerin aksine tempoyu daha da yükseltti. Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde sakatlıklar dışında kadroyu bozmayan Hırvat teknik, özellikle forma şansı bulamayan oyuncuları hazır hale getirmek istiyor. Şimdilik şans bulamamalarının da etkisiyle Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok, Tudor'un istediği performansın çok uzağında...

    ÇOK ÇALIŞMAK ŞART
    Bunun üzerine oyuncularla bire bir konuşmalar yapan Tudor şunları söyledi: Selçuk 'a: Sen kaptansın... Bu takımın sana her zaman ihtiyacı var. Sinan'a: Gitmek istiyorsan formayı zorla... İyi bir takıma git. Yasi n'e: Bu şekilde yeni sözleşme alamazsın. Daha fazla kendini vermelisin. Eren'e: Hep Gomis'in yedeği olarak mı kalmak istiyorsun. Forma sana da gelecek. Kaldır başını. Başa rının güçlü bir kulübeden geçtiğini bilen Tudor her fırsatta da, "Belki mükemmel olunmaz ama mükemmel olmak için çalışılır" diyerek oyuncularını harekete geçirmeye çalışıyor.

    Savaş ÇORLU
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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