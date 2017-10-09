 İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ ARABASI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ ARABASI

    İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ ARABASI

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin yeni arabasıyla görüntülendi.

    Kahvaltı için gittikleri bir AVM'de görüntülenen Öztekin çiftinin yeni aldıkları özel tasarım Ferrari'si dikkat çekti.

    Ünlü futbolcu yeni aldığı ikinci el Ferrari 458 Italia Prior Design ile herkesin ilgi odağı oldu.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:00
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