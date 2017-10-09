İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ ARABASI
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin yeni arabasıyla görüntülendi.
Kahvaltı için gittikleri bir AVM'de görüntülenen Öztekin çiftinin yeni aldıkları özel tasarım Ferrari'si dikkat çekti.
Ünlü futbolcu yeni aldığı ikinci el Ferrari 458 Italia Prior Design ile herkesin ilgi odağı oldu.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:00
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural gs taraftari o istemediginiz arda fb yada bjk ye giderse aglamayin sakin, size karsida oynadiginda yuhalamayin.
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural bakin görün bu ardayi aziz yildirim alir yada kiralar, sonra gs taraftari istemedikleri ardayi fb ye gitti diye yuhalar emre belezoglu gibi
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MİLLİ TAKIMI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 4
Yorum
Mehmet Cevahir Lucescu ile devam etmezsek çok pişman oluruz hiç bir Türk hoca Luecescunu yapacağının dörtde birini yapamaz,Derwal ede böyle yapmıştık
İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ ARABASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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