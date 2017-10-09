G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Alanyaspor'da sergilediği futbolla Süper Lig'in devlerinin radarına takılan Emre Akbaba'ya F.Bahçe'nin ardından G.Saray da talip oldu.
Ara transfer döneminde kadro zenginliğini arttırmayı planlayan G.Saray'da rota iç transfere döndü. Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba'yı gündemine aldı.
PARA+FUTBOLCU
Sergilediği performansla Tudor'u etkileyen genç orta saha için G.Saray devereye girdi. Yönetim, 25 yaşındaki 10 numara için para artı futbolcu teklifinde bulunacak.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:36
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 9
Yorum
Ufukhan Hacısalihoğlu Demirören göreve geldiği ilk günden bu güne kadar en doğru verdiği karar Lucescuyu göreve getirmek oldu, sakın bu kararından vaz geçmesin.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 3
Yorum
özgür eger içinde fb sevgısı yoksa bjk yi tercih eder 3-4 yıl önce fb bjk ye bunları yapıyordu şimdi devran döndü bjk fb nin oyuncularını alıyor
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Daha yol var
Toplam 2
Yorum
Selim kim nasıl 15 puan fark açıyor? Önümüzde GS maçı var zaten. Yen farkı kapat, futbolu oturt, fiziği oturt devam et. Devre arasında 11 puan farktan gelip şampiyon olduk biz ama sübyanlar hatırlamaz.
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