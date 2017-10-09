 G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI

    G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI

    Alanyaspor'da sergilediği futbolla Süper Lig'in devlerinin radarına takılan 'ya F.Bahçe'nin ardından G.Saray da talip oldu.

    Ara transfer döneminde kadro zenginliğini arttırmayı planlayan G.Saray'da rota iç transfere döndü. Alanyaspor'da forma giyen 'yı gündemine aldı.

    PARA+FUTBOLCU
    Sergilediği performansla Tudor'u etkileyen genç orta saha için G.Saray devereye girdi. Yönetim, 25 yaşındaki 10 numara için para artı futbolcu teklifinde bulunacak.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:36
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