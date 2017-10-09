 GEMİLERİ YAKTI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    GEMİLERİ YAKTI

    GEMİLERİ YAKTI
    Yönetimin takımda kalmasını istediği ancak gitmek için gemileri yakan Sinan Gümüş ise mecburiyetten gönderilecek. Yoksa Sinan gibi genç ve ilk 11'de oynayabilecek oyuncuların takımda tutulması düşünülüyor.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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