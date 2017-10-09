 FORMAYI UNUTTULAR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    FORMAYI UNUTTULAR

    FORMAYI UNUTTULAR

    Geçen sezon ilk 7 maçta 586 dakika oynayan Selçuk 52, 469 forma giyen Yasin ise sadece 46 dakika şans bulabildi

    Galatasa ray'da geçtiğimiz yıl ilk 11'in vazgeçilmezleri olan Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş bu sezon forma yüzü göremedi. Ayrıca Tarık Çamdal, Koray Günter, Emrah Başsan ve Jason Denayer da şans bulamayan isimler arasında yer aldı. Geçen sezon ilk 7 haftanın 7'sinde ilk 11'de şans bulan Selçuk, 586 dakika sahada kalırken bu sezon ise 3 maçta sadece 52 dakika forma giydi. Yi ne geçen yıl ilk 7 haftanın 6'sında ilk 11'de görev yapan ve 469 dakika sahada kalan Yasin Öztekin de bu yıl 3 maçta 46 dakika oynayabildi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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