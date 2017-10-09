ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde kadrosuna katamadığı Kwadwo Asamoah için tekrar devreye girecek.
Ganalı oyuncunun alınmasını çok isteyen Igor Tudor, yönetime de bu konuda görüş bildirdi. Kwadwo Asamoah'ın Galatasaray'a gelmek için söz verdiği ve devre arasında bu sözünü yerine getirmek istediği öğrenildi. Bu yüzden Juventus'a baskı yapan Asamoah, devre arasında Galatasaray forması giymek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ganalı oyuncu için Juventus kulübüne yeni bir teklif sunacak. Bu teklifin 1-2 milyon euro civarında olacağı öngörülüyor.
Galatasaray, İtalyan ekibinin transfere sıcak bakmaması durumunda 'sezon sonunda bedavaya alırız' kozunu oynayacak. Teknik direktör Igor Tudor, kadroyu güçlendirmek amacıyla yönetimden Asamoah dışında sağ bek, sol açık ve forvet istediği de öğrenildi.
Piyasa değeri 11 milyon euro olan Ganalı yıldız, bu sezon yeteri kadar süre alamadı ve hayal kırıklığına uğradı. İtalyan temsilcisinde şu ana kadar sadece 3 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki oyuncu, 270 dakika süre alabildi ve skora katkı yapamadı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:24
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ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!
Toplam 26
Yorum
metruk hoca da başkan da biliyor ki taraftar bu adamı istemiyor ve onlar da taraftarı karşılarına almayacaklardır.
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MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Toplam 3
Yorum
aslan Bu adam kafayı yemiş geçmiş olsun 5 yeriz bu akşam......!!!!!!!!!!!
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BARÇA'NIN LA LİGA DIŞINDA KALMA RİSKİ
Toplam 1
Yorum
mehmet fransa ligine gider barça
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