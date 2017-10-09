 ASAMOAH OCAKTA GELİYOR! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!

    ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!

    , devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde kadrosuna katamadığı için tekrar devreye girecek.

    Ganalı oyuncunun alınmasını çok isteyen Igor Tudor, yönetime de bu konuda görüş bildirdi. 'ın 'a gelmek için söz verdiği ve devre arasında bu sözünü yerine getirmek istediği öğrenildi. Bu yüzden Juventus'a baskı yapan Asamoah, devre arasında Galatasaray forması giymek istiyor.

    Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ganalı oyuncu için Juventus kulübüne yeni bir teklif sunacak. Bu teklifin 1-2 milyon euro civarında olacağı öngörülüyor.

    Galatasaray, İtalyan ekibinin transfere sıcak bakmaması durumunda 'sezon sonunda bedavaya alırız' kozunu oynayacak. Teknik direktör Igor Tudor, kadroyu güçlendirmek amacıyla yönetimden Asamoah dışında sağ bek, sol açık ve forvet istediği de öğrenildi.

    Piyasa değeri 11 milyon euro olan Ganalı yıldız, bu sezon yeteri kadar süre alamadı ve hayal kırıklığına uğradı. İtalyan temsilcisinde şu ana kadar sadece 3 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki oyuncu, 270 dakika süre alabildi ve skora katkı yapamadı.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:24
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