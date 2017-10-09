 ARDA'YA KAPILAR KAPANDI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ARDA'YA KAPILAR KAPANDI

    ARDA'YA KAPILAR KAPANDI

    İspanya medyası Arda Turan'ın ara transferde G.Saray'a dönebileceğini yazsa da bu transfer planı rafa kaldırıldı.

    İspanya cephesinden Arda Turan için Galatasaray adres gösterilse de sarı-kırmızılı ekipte bu dosyanın açılması zor görünüyor. Başkan Özbek, devre arasında transferin gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Arda İzlanda maçında sahayı gülerek terk edince Galatasaray camiasının da tepkisini çekerken, Dursun Özbek'le görüşen Tudor "Arda'nın şu aşamada hiçbir yararı olmaz" diyerek, tecrübeli futbolcuyu veto etti.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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