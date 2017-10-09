ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN

Devre arasında Dursun Özbek'in transfer etmeyi düşündüğü fakat teknik direktör Tudor'un "Arda'nın şu aşamada hiçbir yararı olmaz" diyerek veto ettiği Arda'yı taraftarlar da istemiyor.

ANKETE KATILAN 4 KİŞİ'DEN 3'Ü İSTEMİYOR

"Sizce Arda Turan Galatasaray'a dönmeli mi?" şeklinde yaptığımız anketin sonuçlarına göre Arda Turan'ı 4 kişiden 3'ü takımda görmek istemiyor. Fotomaç'ın Twitter üzerinden yaptığı ankete katılanların yüzde 25'i Arda için, "Evet, dönmeli" derken, yüzde 75'i ise "Hayır, dönmemeli" şeklinde görüş bildirdi.

Bu anketin sonuçlarını da göz önüne alırsak, Katalan ekibinde forma şansı bulamayan Arda için eski takımı Galatasaray'da da kapıların kapandığını söyleyebiliriz...









