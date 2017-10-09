ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Barcelona'da kadroya dahi giremeyen, A Milli Takım'ın İzlanda'yla yaptığı maçta oyundan çıkarken gülmesiyle herkesin tepkisini çeken Arda'ya bir şok da sarı-kırmızılı futbolseverlerden geldi!
Devre arasında Dursun Özbek'in transfer etmeyi düşündüğü fakat teknik direktör Tudor'un "Arda'nın şu aşamada hiçbir yararı olmaz" diyerek veto ettiği Arda'yı taraftarlar da istemiyor.
ANKETE KATILAN 4 KİŞİ'DEN 3'Ü İSTEMİYOR
"Sizce Arda Turan Galatasaray'a dönmeli mi?" şeklinde yaptığımız anketin sonuçlarına göre Arda Turan'ı 4 kişiden 3'ü takımda görmek istemiyor. Fotomaç'ın Twitter üzerinden yaptığı ankete katılanların yüzde 25'i Arda için, "Evet, dönmeli" derken, yüzde 75'i ise "Hayır, dönmemeli" şeklinde görüş bildirdi.
Bu anketin sonuçlarını da göz önüne alırsak, Katalan ekibinde forma şansı bulamayan Arda için eski takımı Galatasaray'da da kapıların kapandığını söyleyebiliriz...
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:01
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 9
Yorum
Ufukhan Hacısalihoğlu Demirören göreve geldiği ilk günden bu güne kadar en doğru verdiği karar Lucescuyu göreve getirmek oldu, sakın bu kararından vaz geçmesin.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 3
Yorum
özgür eger içinde fb sevgısı yoksa bjk yi tercih eder 3-4 yıl önce fb bjk ye bunları yapıyordu şimdi devran döndü bjk fb nin oyuncularını alıyor
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Daha yol var
Toplam 2
Yorum
Selim kim nasıl 15 puan fark açıyor? Önümüzde GS maçı var zaten. Yen farkı kapat, futbolu oturt, fiziği oturt devam et. Devre arasında 11 puan farktan gelip şampiyon olduk biz ama sübyanlar hatırlamaz.
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