AMERİKA’DA TANINIYOR
HARİKA BİR İNSAN
Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Erman Kunter'in iyi bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizen Amerikalı oyuncu, "O, harika bir insan. Özellikle karakteri ve koçluk kişiliğini çok beğeniyorum. Avrupa basketbolunda çalıştığım en iyi karakterli koç olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu. DaJuan Summers, bütün taraftarlarını desteğe çağırdı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:41
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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