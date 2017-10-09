 AMERİKA’DA TANINIYOR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    AMERİKA’DA TANINIYOR

    AMERİKA’DA TANINIYOR
    Galatasaray Odeabank'ın yeni transferlerinden DaJuan Summers, "Galatasaray'ı Amerika'daki arkadaşlarım da biliyorlar" dedi. Summers, "Galatasaray, Türkiye'de en popüler bir takım olmasının yanı sıra dünyada da çok tanınan bir takım. Amerika'daki arkadaşlarım da Galatasaray'ı biliyorlar. O yüzden burada olmak çok büyük gurur" şeklinde konuştu.

    HARİKA BİR İNSAN
    Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Erman Kunter'in iyi bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizen Amerikalı oyuncu, "O, harika bir insan. Özellikle karakteri ve koçluk kişiliğini çok beğeniyorum. Avrupa basketbolunda çalıştığım en iyi karakterli koç olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu. DaJuan Summers, bütün taraftarlarını desteğe çağırdı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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