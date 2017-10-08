YÖNETİM DEĞİŞİYOR

Başkan arka arkaya galibiyetlerle önce muhalifleri susturdu; şimdi de mayıs ayındaki seçim için listesini hazırlamaya başladı. Eski başkanların da desteklediği Özbek, yeni yönetime genç ve saygın isimleri alacak

Galatasaray fubolda başarılı sonuçlara imza attıkça başkan Dursun Özbek de derin bir oh çekti. Birkaç ay öncesine kadar istifaya davet edilen başkan, art arda gelen galibiyetlerle koltuğu sağlama aldı. İstifası için toplanan imzalar unutuldu; "Gitsin" diyenler ortadan tamamen kayboldu. Bunu fırsat bilen Dursun Özbek de mayıs ayında yapılacak seçimli kongreye daha iddialı girmek için kolları sıvadı.



AMACI GENÇ YÖNETİM

Takımın bu şekilde gitmesi durumunda karşısına aday çıkmasını beklenmeyen Özbek buna rağmen güçlü bir yönetim kurulu listesi üzerinde çalışıyor. Özbek'in yeni yönetim kuruluna adı daha önce öne çıkmamış, camiada saygınlığı bulunan ve geleceği olan gençleri düşündüğü kaydedilirken, hazırladığı listeye eski başkan Adnan Polat'ın da destek verdiği gelen haberler arasında.



ARACILAR DEVREDE

Özbek, İlk kez başkanlık koltuğuna oturduğu kongrede yönetimine girmesi için, pek çok kapıyı çalmış, ama "Müsait değilim" veya "Düşünmüyorum" cevabını almıştı. Gelinen süreçte o dönemde yönetime girmek istemeyen isimlerin şimdi başkan Özbek'in peşinden koştuğu hatta kendilerini yönetime alması için devreye aracılar soktuğu ifade edildi. Bir ara Fatih Terim'i başkanlığa getirmek isteyen muhalif kanattan da hiç ses çıkmıyor. Bir ara sarı-kırmızılı kulübe başkan arayan liseli kesimin galibiyetlerle eli güçlenen Dursun Özbek'e karşı kabuğuna çekildiği kulislerde konuşuluyor.