YÖNETİM DEĞİŞİYOR
Başkan arka arkaya galibiyetlerle önce muhalifleri susturdu; şimdi de mayıs ayındaki seçim için listesini hazırlamaya başladı. Eski başkanların da desteklediği Özbek, yeni yönetime genç ve saygın isimleri alacak
AMACI GENÇ YÖNETİM
Takımın bu şekilde gitmesi durumunda karşısına aday çıkmasını beklenmeyen Özbek buna rağmen güçlü bir yönetim kurulu listesi üzerinde çalışıyor. Özbek'in yeni yönetim kuruluna adı daha önce öne çıkmamış, camiada saygınlığı bulunan ve geleceği olan gençleri düşündüğü kaydedilirken, hazırladığı listeye eski başkan Adnan Polat'ın da destek verdiği gelen haberler arasında.
ARACILAR DEVREDE
Özbek, İlk kez başkanlık koltuğuna oturduğu kongrede yönetimine girmesi için, pek çok kapıyı çalmış, ama "Müsait değilim" veya "Düşünmüyorum" cevabını almıştı. Gelinen süreçte o dönemde yönetime girmek istemeyen isimlerin şimdi başkan Özbek'in peşinden koştuğu hatta kendilerini yönetime alması için devreye aracılar soktuğu ifade edildi. Bir ara Fatih Terim'i başkanlığa getirmek isteyen muhalif kanattan da hiç ses çıkmıyor. Bir ara sarı-kırmızılı kulübe başkan arayan liseli kesimin galibiyetlerle eli güçlenen Dursun Özbek'e karşı kabuğuna çekildiği kulislerde konuşuluyor.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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