 TUDOR'UN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    TUDOR'UN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU

    TUDOR'UN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU

    ’ın peşini son güne kadar bırakmayan Aslan, ara transferde Juventus’a rest çekecek: “Ya şimdi bir milyon Euro’ya alırız ya da Asomoah sezon sonunda bedavaya bize imza atar.”

    Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor başta olmak üzere sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Yasin Öztekin, Koray Günter ve Eray İşcan hakkında kararı Mayıs ayında seçilecek yeni yönetim verecek. İç transferde bekleme kararı alan başkan Dursun Özbek takıma takviyesi düşünülen oyuncular için ise somut adımlar atacak. Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki isimler Kwadwo ve . Transferin son gününde 'ın kapısından dönen tecrübeli futbolcu için devre arasında Juventus'un kapısı son kez çalınacak. Ocak ayında Ganalı solak ile sözleşme imzalama hakkına sahip olacak sarı-kırmızılılar Juve'ye "Asamoah'ı 1 Milyon Euro'ya bize satın yoksa sezon sonunda bedavaya alacağız'' restini çekecek.

    SAĞ BEK, STOPER VE ORTA SAHADA KAAN
    Yabancı sınırına önlem olarak gurbetçilere yönelme kararı alan Galatasaray'da Igor Tudor'un en çok dikkatini çeken isim Kaan Ayhan. Sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilen Kaan çok yönlü oyuncu olma özelliği ile Hırvat hocanın gözüne girdi. Türk Milli Takımı'ndaki performansı yakından takip edilen 22 yaşındaki oyuncunun Alman 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Koray Günter'le menajeri ortak olan Kaan Ayhan'a sezon sonu bedavaya gelmesi için teklif yapılacak.

    Juventus'ta Asamoah
    6 sezon 133 maç 5 gol 5 asist

    Kaan Ayhan
    A Milli Takım formasını 7 kez giyen ve genç milli takımlarla beraber 17 kez milli olan Kaan Ayhan, Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile geçtiğimiz sezon 24, bu sezon ise 10 maçta görev yaptı.

    Sabah
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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