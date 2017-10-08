TUDOR'UN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU
Asamoah’ın peşini son güne kadar bırakmayan Aslan, ara transferde Juventus’a rest çekecek: “Ya şimdi bir milyon Euro’ya alırız ya da Asomoah sezon sonunda bedavaya bize imza atar.”
SAĞ BEK, STOPER VE ORTA SAHADA KAAN
Yabancı sınırına önlem olarak gurbetçilere yönelme kararı alan Galatasaray'da Igor Tudor'un en çok dikkatini çeken isim Kaan Ayhan. Sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilen Kaan çok yönlü oyuncu olma özelliği ile Hırvat hocanın gözüne girdi. Türk Milli Takımı'ndaki performansı yakından takip edilen 22 yaşındaki oyuncunun Alman 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Koray Günter'le menajeri ortak olan Kaan Ayhan'a sezon sonu bedavaya gelmesi için teklif yapılacak.
Juventus'ta Asamoah
6 sezon 133 maç 5 gol 5 asist
Kaan Ayhan
A Milli Takım formasını 7 kez giyen ve genç milli takımlarla beraber 17 kez milli olan Kaan Ayhan, Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile geçtiğimiz sezon 24, bu sezon ise 10 maçta görev yaptı.
Sabah
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
TUDOR'UN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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