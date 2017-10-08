''TARAFTAR BİZİ ZORLUYOR!''
Belhanda, Türkiye ve İstanbul deneyimlerini anlattı
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:46
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Soldado isyan etti
Toplam 6
Yorum
Salim Dündar Yatanlarin para yedigi takim burasi yorulma guzel kardesim; sen de Serdar Kesimal, Krasic, Van Persie gibi yatarak buyut servetini!
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VOLKAN'DAN FORMA TALEBİ
Toplam 5
Yorum
Sami Hoştan Şu biyiklara bak ya sanki Osman Tamburaci, kaleciden baska herseye benziyor! Hoca uygun gorurse zaten oynatir ozel istekte bulunmak da ne?!
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ALT YAPI SORUNU YOK
Toplam 2
Yorum
Aksu slm benim demek istedigim alt yapi sorunu iyi ama futbol kültürü yok hedefsiz calisiyoruz yani bugün benim icin yeterli dusuncesinde olmak
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