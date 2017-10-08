SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Yasin Öztekin ve Koray Günter ile devam edilmeyecek.
Sezon başında başlanan yeniden yapılanma sezon sonunda da devam edecek. Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 2 oyuncuyla ilgili karar verildi.
Tudor'un gözden çıkardığı isimler arasında yer alan Yasin Öztekin ve Koray Günter'in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeleri yenilenmeyecek.
İki futbolcunun da devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde gönderilmesi gündemde. Aksi takdirdi Yasin ve Koray sezon sonuna kadar takımda kalacak ve sözleşmeleri bitince yollar ayrılacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Koray Günter 1, Yasin Öztekin ise 5 maçta oynayabildi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:26
-
AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
Toplam 6
Yorum
türk naşalla engellilerde şamriyonlukları kimseye bırakmıyoruz,iyi kaliteli engelliler yetiştiriyoruz!!!!!
-
ARDA'DAN FLAŞ TALEP
Toplam 5
Yorum
Kurt Gelme gelme ya bedava olsan da gelme
-
İŞİNE BAK OĞUZHAN
Toplam 1
Yorum
iceman Bu ve bunun gibi başkan denen bozuntular Tüerk futbolunu katlediyor, işine bak ne lan, işi şuan milli takım ne yazık ki bakmıyor fiko.
SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.