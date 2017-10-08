SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!

Sezon başında başlanan yeniden yapılanma sezon sonunda da devam edecek. Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 2 oyuncuyla ilgili karar verildi.



Tudor'un gözden çıkardığı isimler arasında yer alan Yasin Öztekin ve Koray Günter'in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmeleri yenilenmeyecek.



İki futbolcunun da devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde gönderilmesi gündemde. Aksi takdirdi Yasin ve Koray sezon sonuna kadar takımda kalacak ve sözleşmeleri bitince yollar ayrılacak.



Bu sezon Galatasaray formasıyla Koray Günter 1, Yasin Öztekin ise 5 maçta oynayabildi.