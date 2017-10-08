 MAAŞ VE VERGİLER ÇOK CAZİP – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    MAAŞ VE VERGİLER ÇOK CAZİP

    MAAŞ VE VERGİLER ÇOK CAZİP

    Belhanda, Türkiye ve İstanbul deneyimlerini anlattı

    L'Equipe dergisine konuşan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takıma gelerek çok doğru bir karar verdiğini kaydetti. İstanbul'a ayak bastığından itibaren büyük bir ilgi ile karşılaştığını kaydeden yıldız futbolcu, "Dünyada aradığın her şeyi İstanbul'da bulabilirsin, gelmeden önce bana bu şehrin güzelliğini anlatmışlardı, buraya gelince insan bunu daha iyi anlıyor" dedi. Belhanda lig ve taraftarlarla ilgili ise, "Türk ligi çok teknik... Seyirci faktörü çok önemli... Kendi sahamızda ne kadar rahatsak deplasman maçları da o kadar zor oluyor, seyirci seni kanat takmaya zorluyor" ifadesini kullandı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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