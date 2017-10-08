Kadınlar da iyi başladı: 82-73

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Mersin BB'yi 82-73 yendi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda 20-13 üstünlük yakalayan sarıkırmızılı ekip, soyunma odasına da 48-34 önde gitti. Maçın son çeyreğine 64-53'lük avantajla giren Galatasaray, karşılaşmayı da 82-73 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takımda 4 isim (İrem, Petronyte, Özge, Quigley) çift haneli sayılar üreterek zafere katkı sağladı.