Galatasaray Odeabank, sezonun ilk maçında Gaziantep Basket’i parkeden sildi

G.SARAy Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'u 24 sayı farkla 82-58 mağlup etti. Karşılaşmaya çok iyi savunma yaparak başlayan sarı-kırmızılılar; Hendrix, Hopson ve Renfroe'un kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 18-5 üstün tamamladı. Oyun hakimiyetini sürdüren Aslan, devreyi de 35-14 önde bitirdi. 3 ve 4. periyotlarda da farkın azalmasına imkan vermeyen G.Saray maçtan rahat bir zaferle ayrıldı. Mücadelenin en skorer oyuncusu G.Saray'da 20 sayı kaydeden Hopson oldu.