 Galatasaray Odeabank, sezonun ilk maçında Gaziantep Basket’i parkeden sildi – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Odeabank, sezonun ilk maçında Gaziantep Basket’i parkeden sildi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Odeabank, sezonun ilk maçında Gaziantep Basket’i parkeden sildi

    Odeabank, sezonun ilk maçında Gaziantep Basket’i parkeden sildi

    G.SARAy Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'u 24 sayı farkla 82-58 mağlup etti. Karşılaşmaya çok iyi savunma yaparak başlayan sarı-kırmızılılar; Hendrix, Hopson ve Renfroe'un kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 18-5 üstün tamamladı. Oyun hakimiyetini sürdüren Aslan, devreyi de 35-14 önde bitirdi. 3 ve 4. periyotlarda da farkın azalmasına imkan vermeyen G.Saray maçtan rahat bir zaferle ayrıldı. Mücadelenin en skorer oyuncusu G.Saray'da 20 sayı kaydeden Hopson oldu.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:29
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