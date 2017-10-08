 FELLAİNİ KIYMETE BİNDİ! – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    KIYMETE BİNDİ!

    FELLAİNİ KIYMETE BİNDİ!

    Fernando transferinden önce Galatasaray’ın ön libero adaylarından olan , Manchester United’da istenmeyen adamken, vazgeçilmez hale geldi.

    Fernando transferinden önce Galatasaray'ın ön libero adaylarından olan , Manchester United'da istenmeyen adamken, vazgeçilmez hale geldi ve şimdi kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor.

    Mourinho, adı Galatasaray'la anılan Belçikalı futbolcu hakkında, "Galatasaray için beni almak, Fellaini'ye almaktan daha kolay" diyerek, oyuncusunu vermeyeceğini net şekilde dile getirmişti. Jose Mourinho şimdi de Fellaini'nin kontratının uzatılması için düğmeye bastı.

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:09
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