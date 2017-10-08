FELLAİNİ KIYMETE BİNDİ!

Fernando transferinden önce Galatasaray'ın ön libero adaylarından olan Fellaini, Manchester United'da istenmeyen adamken, vazgeçilmez hale geldi ve şimdi kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor.



Mourinho, adı Galatasaray'la anılan Belçikalı futbolcu hakkında, "Galatasaray için beni almak, Fellaini'ye almaktan daha kolay" diyerek, oyuncusunu vermeyeceğini net şekilde dile getirmişti. Jose Mourinho şimdi de Fellaini'nin kontratının uzatılması için düğmeye bastı.