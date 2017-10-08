FELLAİNİ KIYMETE BİNDİ!
Fernando transferinden önce Galatasaray’ın ön libero adaylarından olan Fellaini, Manchester United’da istenmeyen adamken, vazgeçilmez hale geldi.
Fernando transferinden önce Galatasaray'ın ön libero adaylarından olan Fellaini, Manchester United'da istenmeyen adamken, vazgeçilmez hale geldi ve şimdi kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor.
Mourinho, adı Galatasaray'la anılan Belçikalı futbolcu hakkında, "Galatasaray için beni almak, Fellaini'ye almaktan daha kolay" diyerek, oyuncusunu vermeyeceğini net şekilde dile getirmişti. Jose Mourinho şimdi de Fellaini'nin kontratının uzatılması için düğmeye bastı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:09
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
Toplam 6
Yorum
türk naşalla engellilerde şamriyonlukları kimseye bırakmıyoruz,iyi kaliteli engelliler yetiştiriyoruz!!!!!
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ARDA'DAN FLAŞ TALEP
Toplam 5
Yorum
Kurt Gelme gelme ya bedava olsan da gelme
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İŞİNE BAK OĞUZHAN
Toplam 1
Yorum
iceman Bu ve bunun gibi başkan denen bozuntular Tüerk futbolunu katlediyor, işine bak ne lan, işi şuan milli takım ne yazık ki bakmıyor fiko.
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