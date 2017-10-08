Ergün'ün alamadığı 3 isim...
L’Equipe’e konuşan Ergün, Fransa’dan Imbula, Mendy ve Ferri ile ciddi şekilde ilgilendiklerini ama transfer edemediklerini söyledi.
İKİNCİ LİGİ DE TAKİP EDİYORUZ
Fransa'dan futbolcu izlemeye devam ettiklerini de ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, "Sadece Fransa 1. Ligi değil, 2. Ligi'nden de futbolcular takip ediyoruz. İki gözlemcimizi bu ligleri takip etmeleri için görevlendirdik" dedi. Türkiye'de futbolun çok sevildiğini de kaydeden Sportif Direktör Cenk Ergün, "Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin" sözlerini kullandı.
FERLAND MENDY
*22 yaşındaki genç sol bek Ferland Mendy'nin Lyon ile 2022'ye kadar anlaşması bulunuyor.
JORDAN FERRI
*Jordan Ferri de Lyon'da oynuyor. 25 yaşındaki ön liberonun da 2020'ya kadar sözleşmesi var.
GIANELLI IMBULA
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:32
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TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
Ergün'ün alamadığı 3 isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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