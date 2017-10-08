ERGÜN'ÜN AKLI ONLARDA
L’Equipe’e konuşan Ergün, Fransa’dan Imbula, Mendy ve Ferri ile ciddi şekilde ilgilendiklerini ama transfer edemediklerini söyledi
İKİNCİ LİGİ DE TAKİP EDİYORUZ
Fransa'dan futbolcu izlemeye devam ettiklerini de ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, "Sadece Fransa 1. Ligi değil, 2. Ligi'nden de futbolcular takip ediyoruz. İki gözlemcimizi bu ligleri takip etmeleri için görevlendirdik" dedi. Türkiye'de futbolun çok sevildiğini de kaydeden Sportif Direktör Cenk Ergün, "Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin" sözlerini kullandı.
FERLAND MENDY
*22 yaşındaki genç sol bek Ferland Mendy'nin Lyon ile 2022'ye kadar anlaşması bulunuyor.
JORDAN FERRI
*Jordan Ferri de Lyon'da oynuyor. 25 yaşındaki ön liberonun da 2020'ya kadar sözleşmesi var.
?GIANELLI IMBULA
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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