 ERGÜN'ÜN AKLI ONLARDA – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    ERGÜN'ÜN AKLI ONLARDA

    ERGÜN'ÜN AKLI ONLARDA

    L’Equipe’e konuşan Ergün, Fransa’dan Imbula, Mendy ve Ferri ile ciddi şekilde ilgilendiklerini ama transfer edemediklerini söyledi

    Bu sezon 10 futbolcu kadrosuna katarak transferin en hareketli takımlarından birisi olan Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün, Fransız L'Equipe gazetesine verdiği röportajda transfer etmek isteyip de alamadıkları 3 futbolcunun isimlerini verdi. Fransa'da yoğun bir transfer çalışması yaptıklarını belirten Cenk Ergün, "Fransa'nın altyapı sistemi harika. Fransa'dan çıkıp tüm Avrupa'da oynayan futbolcuların sayısı bir hayli fazla. Fransa'dan Giannelli Imbula, Ferland Mendy ve Jordan Ferri'yi transfer etmek istedik. Ancak şartlar oluşmadı " şeklinde konuştu




    İKİNCİ LİGİ DE TAKİP EDİYORUZ
    Fransa'dan futbolcu izlemeye devam ettiklerini de ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, "Sadece Fransa 1. Ligi değil, 2. Ligi'nden de futbolcular takip ediyoruz. İki gözlemcimizi bu ligleri takip etmeleri için görevlendirdik" dedi. Türkiye'de futbolun çok sevildiğini de kaydeden Sportif Direktör Cenk Ergün, "Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin" sözlerini kullandı.

    FERLAND MENDY


    *22 yaşındaki genç sol bek Ferland Mendy'nin Lyon ile 2022'ye kadar anlaşması bulunuyor.
    JORDAN FERRI


    *Jordan Ferri de Lyon'da oynuyor. 25 yaşındaki ön liberonun da 2020'ya kadar sözleşmesi var.

    ?GIANELLI IMBULA

    *Ön libero mevkinde oynayan Giannelli İmbula'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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