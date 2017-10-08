ERGÜN'ÜN AKLI ONLARDA

sezon 10 futbolcu kadrosuna katarak transferin en hareketli takımlarından birisi olan Galatasaray'ın sportif direktörüverdiği röportajda transfer etmek isteyip de alamadıkları 3 futbolcunun isimlerini verdi.yoğun bir transfer çalışması yaptıklarını belirten Cenk Ergün, "altyapı sistemi harika. Fransa'dan çıkıp tüm Avrupa'da oynayan futbolcuların sayısı bir hayli fazla. Fransa'danvetransfer etmek istedik. Ancak şartlar oluşmadı " şeklinde konuştufutbolcu izlemeye devam ettiklerini de ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, "Sadecedeğil,de futbolcular takip ediyoruz. İki gözlemcimizi bu ligleri takip etmeleri için görevlendirdik" dedi.futbolun çok sevildiğini de kaydeden Sportif Direktör, "Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin" sözlerini kullandı.

FERLAND MENDY





*22 yaşındaki genç sol bek Ferland Mendy'nin Lyon ile 2022'ye kadar anlaşması bulunuyor.

JORDAN FERRI





*Jordan Ferri de Lyon'da oynuyor. 25 yaşındaki ön liberonun da 2020'ya kadar sözleşmesi var.



?GIANELLI IMBULA





*Ön libero mevkinde oynayan Giannelli İmbula'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.