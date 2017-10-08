 CARRASSO’NUN PİŞMANLIĞI – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’NUN PİŞMANLIĞI

    CARRASSO’NUN PİŞMANLIĞI

    “Türkiye hakkında çok yanlış bilgilere sahiptim. Şimdi kendimi dünyanın merkezinde hissediyorum”

    Bordeaux'tan sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Carrasso, "Türkiye'ye gelmem için Gomis beni ikna etti ve çok da iyi etmiş" dedi. Transferi öncesi "Her yer olur Türkiye olmaz" açıklaması hatırlatılması üzerine pişmanlığını dile getiren 35 yaşındaki eldiven, "Bu ülke hakkında çok yanlış bilgilere ve öngörülere sahiptim. Gomis beni iyi ki ikna etmiş. Galatasaray bir dev... Türkiye futbol için yaşıyor. Çok harika bir tecrübe yaşıyorum. İstanbul eşsiz... Burada insan kendini dünyanın merkezinde hissediyor" dedi.

    SADECE PARA İÇİN TÜRKİYE'YE GELEN KAYBEDER
    , Türkiye'ye gelmeyi düşünen Fransız futbolcuları uyarmayı da ihmal etmedi: "Türkiye'ye sadece para için gelirsen, Türkiye'nin senden istediği performans karşısında herşeyi kaybedersin."
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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