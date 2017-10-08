ASLAN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

L’Equipe dergisi, G.Saray ve Türk futboluna 15 sayfa ayırdı

Dünyaca ünlü futbol dergisi bu ayki sayısında Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis ve Belhanda'yı ön plana çıkarırken Türkiye Ligi'ndeki Fransız futbolcuları da haber yaptı. De rgi, Fransa ve tüm dünyada bayilerdeki yerini dün aldı. Kapakta Belhanda, Gomis ve Feghouli'nin bulunduğu bir fotoğrafa yer veren dergi, Türkiye'ye tam 15 sayfa ayırdı. Fransız futbolcuların Süper Lig'de bugüne kadar hiç görülmediği şekilde kalabalık olduklarını yazan dergi "Türk gibi güçlü" sözünü "Türk futbolu gibi güçlü" cümlesi ile sayfalarına taşıdı.



EN ÇOK NOUMA SEVİLİYOR

Bu sezon 15 Fransız futbolcunun Türk takımları firmasını giydiğini, geçen sezon sadece iki Fransız'ın Türkiye'de futbol oynadığını yazan dergi Türkiye'de en sevilen Fransız futbolcusunun Pascal Nouma olduğuna işaret e