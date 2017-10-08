ASLAN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
L’Equipe dergisi, G.Saray ve Türk futboluna 15 sayfa ayırdı
EN ÇOK NOUMA SEVİLİYOR
Bu sezon 15 Fransız futbolcunun Türk takımları firmasını giydiğini, geçen sezon sadece iki Fransız'ın Türkiye'de futbol oynadığını yazan dergi Türkiye'de en sevilen Fransız futbolcusunun Pascal Nouma olduğuna işaret e
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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