10 KATINI GETİRSENİZ SATMAM
G.Saray Başkanı Özbek, Gomis’i maliyetinin 4-5 katına satmak için yetki isteyen menajere bu yanıtı verdi
Bizzat başkan Dursun Özbek'le görüştüğü belirlenen menajerin, "Teklifler çok ciddi. Eğer isterseniz Gomis için ödediğiniz bonservis bedelinin 4-5 katını size rahatlıkla kazandırabilirim" dediği belirtildi.
Ancak 20-25 milyon euro'ları bulan bu baş döndürücü teklif, Özbek'in hiç mi hiç ilgisini çekmedi. Başkan, "Bırak ona ödediğimiz ücretinin 4-5 katını, 10 katını bile getirsen Gomis'i satmam. Şampiyonluğa yürüyoruz ve onun bize kattığı değer parayla ölçülmez" diyerek teklifi elinin tersiyle itti. 7 maçta attığı 7 golle G.Saray'ı zirveye taşıyan Gomis, forma satışlarını patlatmasının yanı sıra tribünleri dolduran en büyük ateşleyici güç oldu.
Galatasaray, bonservisine 2.5 milyon euro ödediği 32 yaşındaki yıldıza 2.5 milyon euro da imza parası vermişti.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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