10 KATINI GETİRSENİZ SATMAM

G.Saray Başkanı Özbek, Gomis’i maliyetinin 4-5 katına satmak için yetki isteyen menajere bu yanıtı verdi

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'da gösterdiği olağanüstü performans, Avrupa'nın yanı sıra çok uzaklardan da ses getirdi. Bazı Japon ve Çin kulüpleri Fransız golcüyü yakın takibe aldı. Hatta Lukas Podolski'nin Japonya'nın Vissel Kobe takımına gitmesine aracılık yapan Alman menajerin, bu kulüpler adına Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.



Bizzat başkan Dursun Özbek'le görüştüğü belirlenen menajerin, "Teklifler çok ciddi. Eğer isterseniz Gomis için ödediğiniz bonservis bedelinin 4-5 katını size rahatlıkla kazandırabilirim" dediği belirtildi.



Ancak 20-25 milyon euro'ları bulan bu baş döndürücü teklif, Özbek'in hiç mi hiç ilgisini çekmedi. Başkan, "Bırak ona ödediğimiz ücretinin 4-5 katını, 10 katını bile getirsen Gomis'i satmam. Şampiyonluğa yürüyoruz ve onun bize kattığı değer parayla ölçülmez" diyerek teklifi elinin tersiyle itti. 7 maçta attığı 7 golle G.Saray'ı zirveye taşıyan Gomis, forma satışlarını patlatmasının yanı sıra tribünleri dolduran en büyük ateşleyici güç oldu.



Galatasaray, bonservisine 2.5 milyon euro ödediği 32 yaşındaki yıldıza 2.5 milyon euro da imza parası vermişti.