 ZİRVENİN RENGİ SARI-KIRMIZI! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    ZİRVENİN RENGİ SARI-KIRMIZI!

    ZİRVENİN RENGİ SARI-KIRMIZI!

    Türkiye Süper Ligi, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 7 haftalık dilimine sarı-kırmızılı takımlar damga vurdu.

    19 puanla zirveye kurulurken, 14 puan ve averajla 3, Süper Lige bu sezon yükselen İzmir temsilcisi 13 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Böylece ligin ilk 4 sırasındaki takımlardan 3 tanesinin rengi sarı-kırmızı oldu.

    2017- 2018 sezonunda 7'nci hafta itibariyle Galatasaray, 6 galibiyet, 1 beraberlikle, liderlik koltuğuna otururken, renktaşı Kayserispor da 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile son iki yılın şampiyonu Beşiktaş'a averajla geçilerek 3'üncü sıraya yerleşti. Kayserispor 7 haftada sadece, ligin ilk haftasında renktaşı Galatasaray'a kaybetti. Daha sonra yenilgisiz yükselişe geçti. İlhan Cavcav Sezonu'na bu sezon katılan ligin sarı-kırmızılı renklerine sahip bir diğer ekibi Göztepe ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan toplayıp, puan cetvelinin 4.sırasına kuruldu. Sarı -kırmızılı formaya sahip bir başka Süper lig ekibi Evkur Malatyaspor ise, bu sezon yükseldiği Süper ligde puan puanla 12'nci sırada yer aldı.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:02
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