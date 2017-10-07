 Yeni rakip U21’ler – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Yeni rakip U21’ler

    Yeni rakip U21’ler
    ÇAYKUR Rizespor ile bugün oynamayı planladığı hazırlık maçı iptal olan Cimbom, yerine U21 takımı ile karşılaşacak. Altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar, "Hocamız Tudor'un U21 takımı ile oynamak istemesi buradaki ciddiyeti görmesidir. U17 Milli Takımı'na da 7 oyuncu gönderdik" diye konuştu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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