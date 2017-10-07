TUDOR LİSTEYİ YÖNETİME VERDİ!

Galatasaray için geçen sezonun bitişiyle beraber başlayan değişim, devre arasında ve bu sezonun sonunda da hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Teknik direktör Igor Tudor, kontratı bitecek olmasına rağmen yeni sezon çalışmaları yapmaya devam ediyor. Hırvat teknik adam, kadrodaki değişim planı çerçevesinde 3 ismin daha üzerini çizmiş durumda. Bunlardan ilki, takım kaptanı Selçuk İnan. Ancak Tudor'un, 6 yıldır Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcuyla ilgili farklı bir planı var.

Yerine bir yedek alınacak

Tudor, Selçuk'a Galatasaray'ın artık ihtiyacı olmadığını gösterdikten sonra bu operasyonun tamamlanmasını istiyor. 39 yaşındaki çalıştırıcı bunun için sezon sonuna kadar beklemeye hazır. Bu dönemde Selçuk yedek beklemeye devam edecek. Ayrıca orta sahanın merkezinde görev yapan Fernando ve Ndiaye ikilisini yedekleyecek bir oyuncu transfer edilecek. 2019'a kadar mukavelesi bulunan ve senelik 2 milyon 900 bin Euro garanti para artı 25 bin Euro maç başı ücret karşılığında Galatasaray için ter döken Selçuk'un, kontratının sonuna kadar takımda kalmaya çalışıp çalışmayacağı merak konusu. İkisinin sözleşmesi bitiyor Yasin ve Koray'ın durumu ise gelecek tekliflere bağlı. Eğer devre arasında bu isimlerin talibi çıkarsa, gitmelerine izin verilecek. Halihazırda iki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Dolayısıyla Ocak ayında ayrılmasalar bile en geç lig bitiminde Yasin ve Koray Galatasaray'a veda edecek.

Yerlilerden şikayetçi

Igor Tudor, kadrodaki yerli oyuncuların kondisyon çalışmalarından sürekli kaçması ve fiziksel gelişime dikkat etmemelerinden çok rahatsız. Hırvat hoca, bu tembellikleri nedeniyle onların kadroya girmelerini çok düşük bir ihtimal oarak görüyor.

Sürekli Florya'da

Tudor ayrıca vaktinin çoğunluğunu Florya'da geçiriyor. Süper Lig'deki hiçbir maçı kaçırmamaya çalışan Hırvat hoca, her takım hakkında bir analiz hazırlıyor ve bunları her maçın ardınrdan güncelliyor. Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler hakkındaki analizleri de oyuncularına tüm detaylarıyla aktarıyor.

Ryan Donk Deportivo'ya

Devre arasında Galatasaray'da n ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve menacerinin bu doğrultuda kulübe garanti verdiği Ryan Donk'un, İspanyol kulübü Deportivo ile anlaştığı ileri sürüldü.

Sıra geldi De Jong'a

Nigel de Jong'un takımdan ayrılması için yönetimin yoğun çabası var. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan ve oynamadığı halde parayı almaya devam eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi planlanıyor.