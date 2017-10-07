TARTIŞMASIZ LİDER
SARI-KIRMIZILILAR ZİRVEDE TEK BAŞINA
FUTBOLCULARI bireysel olarak birçok alanda öne çıkan sarı-kırmızılılar, takım istatistiklerinde de farkını ortaya koydu. 701'le en fazla topla oynayan G.Saray, yüzde 59.3'le en çok topa sahip olan, 544.6 ile en çok pas yapan, yüzde 77.7'yle en yüksek pas yüzdesi, 45.4'le ceza alanına en fazla top atan, 24'le ceza alanında en fazla topla oynayan, 7 ortalamayla da isabetli şut çeken en iyi ekip olmayı başardı.
G.Saray'ın bu sezonki başarısında pay sahibi isimlerden biri tartışmasız Tolga Ciğerci... 6 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra 5 kez rakip fileleri de havalandırmayı başardı
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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