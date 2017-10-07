TARTIŞMASIZ LİDER

SÜPER Lig lideri, geride kalan 7 haftanın ardından yalnızca topladığı puanlarla değil istatistiklerde de rakiplerini geride bıraktı. 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ilk haftadan itibaren zirvede yer alan G.Saray, bu sezonun namağlup tek takımı unvanını aldı. 18 kez rakip fileleri havalandıran, kalesinde de 6 gol gören Aslan, en çok gol atan ve en az gol yiyen ekipler arasında ilk sırayı elde etti.



SARI-KIRMIZILILAR ZİRVEDE TEK BAŞINA

FUTBOLCULARI bireysel olarak birçok alanda öne çıkan sarı-kırmızılılar, takım istatistiklerinde de farkını ortaya koydu. 701'le en fazla topla oynayan G.Saray, yüzde 59.3'le en çok topa sahip olan, 544.6 ile en çok pas yapan, yüzde 77.7'yle en yüksek pas yüzdesi, 45.4'le ceza alanına en fazla top atan, 24'le ceza alanında en fazla topla oynayan, 7 ortalamayla da isabetli şut çeken en iyi ekip olmayı başardı.



G.Saray'ın bu sezonki başarısında pay sahibi isimlerden biri tartışmasız Tolga Ciğerci... 6 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra 5 kez rakip fileleri de havalandırmayı başardı