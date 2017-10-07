TARİHİ BİNA OTEL OLUYOR

Beyoğlu Hasnun Galip'te bulunan eski kulüp binasının akıbeti belli oldu. 2004 yılına kadar kulüp merkezi olarak hizmet eden binanın yerine otel yapılacak. Tarihi dokuya uygun olarak restore edilecek olan binanın İstanbul'un konsept otellerinden olması planlanıyor.