 TARİHİ BİNA OTEL OLUYOR – Fotomaç – 07 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    TARİHİ BİNA OTEL OLUYOR

    TARİHİ BİNA OTEL OLUYOR
    Beyoğlu Hasnun Galip'te bulunan eski kulüp binasının akıbeti belli oldu. 2004 yılına kadar kulüp merkezi olarak hizmet eden binanın yerine otel yapılacak. Tarihi dokuya uygun olarak restore edilecek olan binanın İstanbul'un konsept otellerinden olması planlanıyor.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TARİHİ BİNA OTEL OLUYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.