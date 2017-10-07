 ŞORAY UZUN TT STADI'NDA – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    TT STADI'NDA

    ŞORAY UZUN TT STADI'NDA
    G.SARAY taraftarlığıyla bilinen Seksenler dizisinin oyuncusu , sahaya çıktı. Dergisi için formayı giyen ve Türk Telekom'da poz veren Uzun, sarı- kırmızılıların yıldızı Gomis'in gol sevincini de taklit etti.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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