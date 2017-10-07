 SNEIJDER DÖNÜYOR – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    SNEIJDER DÖNÜYOR

    SNEIJDER DÖNÜYOR
    Nice'te aradığını bulamayan Wesley Sneijder için Medipol Başakşehir'in devreye girdiği iddia edildi. Başkan Göksel Gümüşdağ yaz döneminde, ", G.Saray'dan ayrılırsa talip oluruz" demişti. Hollanda ve Fransa basını ise Sneijder'in ara transferde ABD'ye gidebileceğini yazmıştı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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