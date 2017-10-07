 Özbek’e ziyaret – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Özbek’e ziyaret

    Özbek’e ziyaret
    JUDO Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, dün G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Türk Telekom'da gerçekleşen ziyaretle ilgili konuşan Özbek, "G.Saray'ın amatör sporlara verdiği destek çerçevesinde judo da bizi gururlandıran bir branşımız" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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