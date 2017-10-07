G.SARAY MAÇI SONU OLDU!
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, teknik direktörü Hikmet Karaman ile yollarını ayırmasındaki 'bahane' Galatasaray maçı oldu.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman'ı takımın başında tutmuş ve yeni sezona tecrübeli hoca ile devam etmişti.
Son üç haftada yaşanan puan kayıpları ise, başkanlığı yeni devralan Hasan Kemal Yardımcı ile Hikmet Karaman'ın arasını açtı.
BARDAĞI TAŞIRDI!
Karaman, lige verilen arada Galatasaraylı idarecilerle temasa geçerek bir hazırlık karşılaşması ayarladı. Igor Tudor'un da evet demesiyle oynanması kararlaştırılan maç, Çaykur Rizespor yönetiminde rahatsızlık yarattı.
Hikmet Karaman'ı takımdan göndermeyi planlayan Çaykur Rizespor yönetimi, hocanın kendilerinden habersiz Galatasaray ile maç ayarlaması sonrası harekete geçti.
Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, tecrübeli hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi ve yönetimden habersiz neden böyle bir şey yaptığını sordu. Hikmet Karaman, başkanın bu çıkışına, 'Ben idman saatlerini de mi size soruyorum' diyerek cevap verdi ve yaşanan bu tartışma 57 yaşındaki hocanın takımdan gönderilmesi ile son buldu.
Kaynak: DHA
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:49
-
NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
-
DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
-
DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
G.SARAY MAÇI SONU OLDU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.