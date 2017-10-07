 G.SARAY MAÇI SONU OLDU! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    G.SARAY MAÇI SONU OLDU!

    G.SARAY MAÇI SONU OLDU!

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un, teknik direktörü ile yollarını ayırmasındaki  'bahane' maçı oldu.

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen , 'ı takımın başında tutmuş ve yeni sezona tecrübeli hoca ile devam etmişti.

    Son üç haftada yaşanan puan kayıpları ise, başkanlığı yeni devralan Hasan Kemal Yardımcı ile 'ın arasını açtı.

    BARDAĞI TAŞIRDI!
    Karaman, lige verilen arada Galatasaraylı idarecilerle temasa geçerek bir hazırlık karşılaşması ayarladı. Igor Tudor'un da evet demesiyle oynanması kararlaştırılan maç, yönetiminde rahatsızlık yarattı.

    Hikmet Karaman'ı takımdan göndermeyi planlayan Çaykur Rizespor yönetimi, hocanın kendilerinden habersiz ile maç ayarlaması sonrası harekete geçti.

    Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, tecrübeli hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi ve yönetimden habersiz neden böyle bir şey yaptığını sordu. Hikmet Karaman, başkanın bu çıkışına, 'Ben idman saatlerini de mi size soruyorum' diyerek cevap verdi ve yaşanan bu tartışma 57 yaşındaki hocanın takımdan gönderilmesi ile son buldu.



    Kaynak: DHA
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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