''GOMİS BENİ İYİ Kİ İKNA ETMİŞ''
Bordeaux ile olan sözleşmesi bitmek üzereyken rotayı Galatasaray'a çeviren Cedric Carrasso, gelmeden önce Türkiye ile ilgili yanlış öngörülere sahip olduğunu ve İstanbul'a geldikten sonra fikrinin değiştiğini söyledi.
Türkiye'de katıldığı ilk maçın görüntülerini cep telefonundan L'Equipe gazetecisine gösteren Carrasso, "Bu benim ilk maçımdı, nasıllar (seyirciler) ama, insanın tüyleri diken diken oluyor, bu muhteşem bir şey" dedi.
Bordeaux kulübü ile kontratı bitmek üzere ilken gideceği müstakbel kulüp için "Her yer olur Türkiye olmaz" açıklamasını yaptıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Carrasso, "Bu ülke hakkında çok yanlış bilgilere ve öngörülere sahiptim, buraya gelmem için beni Gomis ikna etti ve çok da iyi etti, bu kulüp bir dev (Galatasaray), Türkiye Futbol için yaşıyor, çok harika bir tecrübe yaşıyorum, İstanbul eşsiz, burada insan kendini dünyanın merkezinde hissediyor, hayatımı çok iyi kazanıyorum, kazancım Bordeaux'da ki kazancım ile aynı, ama Türkiye'ye sadece para için geldiysen, Türkiye'nin senden istediği performans karşısında her şeyi kaybedersin" şeklinde konuştu.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:16
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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