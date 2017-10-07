GALATASARAY'A MADRİD MODELİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, spor kulüplerinin mali yapılarını iyileştirerek sürdürülebilir bir gelir ve sportif başarı yakalaması için dünyada iki model olduğuyla ilgili görüşlerine yer veren değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:Bunlardan ilki bugün Avrupa'nın birçok kulübünde olduğu gibi sahipliği Arap, Çinli ya da Rus milyarderlere bırakarak kulübe dışarıdan sermaye taşınması... İkincisiyse yıllardır örnek olarak anlatılan Real Madrid modeli. Elindeki gayrimenkulleri değerlendirerek oluşturduğu kaynaklarla yükselişe geçen Real Madrid, bugün sportif ve mali olarak bir dünya devi ve hâlâ ciddi gayrimenkul projelerine imza atıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu araziler de, Özbek ve yönetimi için ikinci yolu açıyor.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Riva'da yeni bir proje çalışması yapıyoruz, yakında onun da lansmanını yapacağız" demişti. Sarıkırmızılı yönetimin konut projesinin yanı sıra uzun vadede Florya Metin Oktay Tesisleri'ni Riva'ya taşımayı planladığı ortaya çıktı. Bin 100 dönümlük Riva arazisinin 3'te 1'lik bölümünün sarı-kırmızılı takıma ve altyapıya ayrılması planlanıyor.Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray Kulübü, İstanbul'un metrekaresi en pahalı bölgelerinden olan Florya'yı da Riva gibi en iyi şekilde (konut, alışveriş merkezi, otel) değerlendirecek.

90'ların sonunda ciddi bir maddi darboğaza giren Florentino Perez başkanlığındaki Real Madrid, çıkışı şehirde merkezi bir konumda bulunan Paseo de la Castellana'daki idman tesislerini satmakta bulmuştu. 2003 yılında şehir dışındaki Valdebebas'taki yeni tesislerine taşınan Madrid devi, bu değişiklikten yaklaşık 480 milyon Euro kazanmıştı.