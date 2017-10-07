 CENK ERGÜN AÇIKLADI – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    CENK ERGÜN AÇIKLADI

    CENK ERGÜN AÇIKLADI

    Sportif Direktörü Cenk Ergün Fransız L'Equipe gazetesine verdiği röportajda transfer edemedikleri 3 futbolcuyu açıkladı.

    Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, bugünkü manşetinde, Fransız oyuncuları ön plana çıkararak Süper Lig analizine yer verdi.'ın Ligue 1'den yaptığı transferlere yer verilen analizde sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Cenk Ergün'le de özel röportaj yapıldı.

    "FRANSA 1 VE 2. LİGLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"
    Ergün yaptığı açıklamada Fransa'da iki gözlemcilerinin olduğunu belirtirken, Ligue 1'in haricinde Ligue 2'yi de takip ettiklerini ifade etti.

    Cenk Ergün ayrıca "Fransa Ligi'nden Imbula, Mendy, Ferri gibi isimleri de transfer etmek istemiştik" açıklamasında bulundu.

    "TÜRKİYEDE TUTTUĞUN TAKIMI DEĞİŞTİREMEZSİN"
    Türkiye'de futbolun çok sevildiğinide kaydeden Cenk Ergün "Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin" sözlerini kullandı.

    Galatasaray'ın isteyip alamadığı 3 oyuncunun bilgileri şöyle;

    FERLAND MENDY



    JORDAN FERRI



    GIANELLI IMBULA

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:03
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