CENK ERGÜN AÇIKLADI
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün Fransız L'Equipe gazetesine verdiği röportajda transfer edemedikleri 3 futbolcuyu açıkladı.
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, bugünkü manşetinde, Fransız oyuncuları ön plana çıkararak Süper Lig analizine yer verdi.Galatasaray'ın Ligue 1'den yaptığı transferlere yer verilen analizde sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Cenk Ergün'le de özel röportaj yapıldı.
"FRANSA 1 VE 2. LİGLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"
Ergün yaptığı açıklamada Fransa'da iki gözlemcilerinin olduğunu belirtirken, Ligue 1'in haricinde Ligue 2'yi de takip ettiklerini ifade etti.
Cenk Ergün ayrıca "Fransa Ligi'nden Imbula, Mendy, Ferri gibi isimleri de transfer etmek istemiştik" açıklamasında bulundu.
"TÜRKİYEDE TUTTUĞUN TAKIMI DEĞİŞTİREMEZSİN"
Türkiye'de futbolun çok sevildiğinide kaydeden Cenk Ergün "Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin" sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın isteyip alamadığı 3 oyuncunun bilgileri şöyle;
FERLAND MENDY
JORDAN FERRI
GIANELLI IMBULA
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:03
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 16
Yorum
Kartal Futbolu cahilleri futbolu yönettigi süre dünyaya daha cok rezil oluruz
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Arda Turan'a çıkarken protesto!
Toplam 39
Yorum
metinn fb li adi basin oyunculari sirf gs bjk li diye maymuna cevridiniz fatih gitsin diye kampanya kim yapti hadi cikin simdi oynayiniz seref..iz
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 5
Yorum
Tuncay Arda yı kurtaracak tek kişi artık ACUN dur.TV8 in TV4 ünü arda ya verecek arda yı yeniden popüler hale getirecek
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