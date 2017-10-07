"BENİM GÜZEL ÜLKEM"
Süper Lig’de 7 haftada 7 gol atan Fransız yıldız, instagram hesabından İstanbul Boğazı’nın bir videosunu paylaşıp, ‘Benim güzel ülkem’ yazdı. Her kesimden büyük beğeni topladı
DÜNYANIN MERKEZİ
GOMİS'İN bu davranışı büyük beğeni aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin sezon başında transfer ettiği Fransız kaleci Cedric Carroso da L'Equipe'te, daha önce "Benim yeni kulübüm mü? Türkiye hariç her yer" sözlerine açıklık getirerek, "Beni, G.Saray'ın teklifini kabul etmeye ikna eden Gomis oldu. İyi de yaptı. Ülkenin bende yanlış bir imajı varmış. İstanbul özel bir yer. Dünyanın merkezindeymiş gibi hissettiriyor" dedi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:44
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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