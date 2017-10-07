 "BENİM GÜZEL ÜLKEM" – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    "BENİM GÜZEL ÜLKEM"

    "BENİM GÜZEL ÜLKEM"

    Süper Lig’de 7 haftada 7 gol atan Fransız yıldız, instagram hesabından İstanbul Boğazı’nın bir videosunu paylaşıp, ‘Benim güzel ülkem’ yazdı. Her kesimden büyük beğeni topladı

    SÜPER Lig'de 7 haftada 7 gol ile 'ı liderliğe taşıyan Bafetimbi Gomis, kişiliğiyle de takdir topluyor. Fransız yıldız dün instagram hesabından yayınladığı video ve yazdığı mesajla büyük övgü aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de göründüğü boğaz videosunun altına 'My lovely country' (Benim güzel ülkem) diye yazan tecrübeli forvet, yanında bir kalp ve ay-yıldızlı Türk Bayrağı paylaştı.

    DÜNYANIN MERKEZİ
    GOMİS'İN bu davranışı büyük beğeni aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin sezon başında transfer ettiği Fransız kaleci Cedric Carroso da L'Equipe'te, daha önce "Benim yeni kulübüm mü? Türkiye hariç her yer" sözlerine açıklık getirerek, "Beni, G.Saray'ın teklifini kabul etmeye ikna eden Gomis oldu. İyi de yaptı. Ülkenin bende yanlış bir imajı varmış. İstanbul özel bir yer. Dünyanın merkezindeymiş gibi hissettiriyor" dedi.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:44
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