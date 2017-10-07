'Avrupa’nın en büyüğü G.Saray’

G.SARAY Odeabank'ın kaptanı Göksenin Köksal, yeni sezon öncesi birçok konu hakkında konuştu. İşte Göksenin'in öne çıkan sözleri: "G.Saray kaptanı olmak çocukluk hayalimdi. Benim için gurur verici. İnşallah kaptanlığın verdiği öz güvenle beraber iyi bir takım olacağız. Taraftarımız 6. adamımız. G.SARAY taraftarı, Avrupa'nın en büyüğü."



Potada rakip G.Antep

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Gaziantep Basket'i konuk edecek olan Galatasaray Odeabank, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 17.00'de başlayacak mücadele NTV Spor'dan yayınlanacak.