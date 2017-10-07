ASLAN'IN HEDEFİNDE İKİ İSİM

ARA transfer için hazırlıklara başlayan G.Saray'ın Musa Çağıran ve Emre Akbaba'yı takibe aldığı belirtildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Musa'nın Osmanlıspor'la 3 yıl daha sözleşmesi var. Alanya'da oynayan Emre'nin ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor. 25 yaşındaki Akbaba bu sezon 3 gol, 2 asist üretti.