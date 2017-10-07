 ASLAN'IN HEDEFİNDE İKİ İSİM – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ASLAN'IN HEDEFİNDE İKİ İSİM

    ASLAN'IN HEDEFİNDE İKİ İSİM
    ARA transfer için hazırlıklara başlayan G.Saray'ın Musa Çağıran ve Emre Akbaba'yı takibe aldığı belirtildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Musa'nın Osmanlıspor'la 3 yıl daha sözleşmesi var. Alanya'da oynayan Emre'nin ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor. 25 yaşındaki Akbaba bu sezon 3 gol, 2 asist üretti.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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