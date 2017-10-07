5 DAKİKADA CAMİDE
'Beşiktaş ve Fener'le çekişiriz'
ŞAMPİYONLUK yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile çekişeceklerini düşündüğünü kaydeden Feghouli, "Görünen o ki sezon boyunca bizi takip edecekler. Fenerbahçe derbisi ise fantastik bir maç olacak. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
5 DAKİKADA CAMİDE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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