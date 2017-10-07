 5 DAKİKADA CAMİDE – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    5 DAKİKADA CAMİDE

    5 DAKİKADA CAMİDE
    SOFİANE Feghouli hem 'a transfer olduğu hem de Müslüman bir ülkeye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi... Özel bir röportaj veren Cezayirli oyuncu, "Dışarı çıksam 5 dakika sonra camideyim. Yediğim her şey helal. Kimse dinimi yargılamıyor. Bu benim için mükemmel bir duygu" şeklinde konuşt

    'Beşiktaş ve Fener'le çekişiriz'
    ŞAMPİYONLUK yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile çekişeceklerini düşündüğünü kaydeden , "Görünen o ki sezon boyunca bizi takip edecekler. Fenerbahçe derbisi ise fantastik bir maç olacak. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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