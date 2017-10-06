 YÜZDE 57.1 ŞAMPİYON – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    YÜZDE 57.1 ŞAMPİYON

    YÜZDE 57.1 ŞAMPİYON
    SÜPER Lig'de geride kalan 7 haftada aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan G.Saray, Opta verilerine göre tarihinde 8. kez ilk 7 hafta sonunda 19 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar daha önce aynı başlangıcı yaptığı 7 sezonun 4'ünde şampiyon oldu, 3 sezonda ise ligi 3. bitirdi. Bu istatistiğe göre Aslan'ın şampiyonluk şansı yüzde 57.1.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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