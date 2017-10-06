 VİDEO VAR HATA YOK – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    VİDEO VAR HATA YOK

    VİDEO VAR HATA YOK

    G.Saray Başkanı Özbek, kısa sürede video sistemine geçileceğini ifade ederek, “Bu sistem hakem hatalarını asgari seviyeye indirecek” dedi

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kısa süre içinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine geçileceğini söyledi. , Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Süper Lig'de uygulanması gündemde olan VAR sistemiyle ilgili, "Bu uygulama bazı Avrupa ülkelerinde başladı. Bence tartışmaların büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır. Bu manada çalışmalar yapıldı. Federasyon, organizasyonu başarıyla götürüyor. Çok kısa sürede Video Yardımcı Hakem sistemine geçilecek. Bu sistem, hakem hatalarını asgariye indirecek. Video hakem uygulaması, güzel bir uygulama olarak hayata geçecektir" dedi. Vali Kalkancı ise başkan Özbek'i misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

    DİSİPLİN ÜST SEVİYEDE
    Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturmalarını değerlendiren Özbek, "Bu bize rehavet vermiyor. Her maçımızın ayrı bir önemi var. 'ın puan cetvelinde bugünkü durumuna rağmen disiplin bir üst seviyededir. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her maç bizim için en önemli seviyededir. Takımlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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