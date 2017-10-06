Serdar Aziz'den itiraf: "Solda zorlanıyorum"
Serdar Aziz: Oyunu ters ayakla görmek biraz daha zor.
BANA DESTEK OLDU
İlk idmana çıkacağında Tudor'un kendisini çağırdığını ifade eden Serdar Aziz, "Videolarımı izlediğini ve bana çok inandığını söyledi. 'Senin bu takımın efsanelerinden bir tanesine olabileceğine inanıyorum' dedi. Hoca da savunma oyuncusu olarak oynadı yıllarca. Bu anlamda benimle fazlasıyla ilgileniyor" açıklamasını yapt
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:21
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 9
Yorum
1905 münih istiyorsa verin abi turkiyede genç futbolcu gelişemiyor ingiltere almanya fransa ya göndericeksin ülkeye yararı olsun
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ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA
Toplam 11
Yorum
yavuz fener düşmanı bülent yıldırım hakemlikle alakası yok yanlı bir hakem yastıga kafasını koyunca acaba vijdanı rahat uyuyormu.
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GIULIANO SANCISI
Toplam 13
Yorum
abc rvp yi kontrol eden doktorlarin hipokrat yeminleri yokmuymus da, rvp icin saglam raporu veriyo.bjk sakatligi var diye vazgecmisti rvpden
Serdar Aziz'den itiraf: "Solda zorlanıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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