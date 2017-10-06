SERDAR AZİZ'DEN İTİRAF

Serdar Aziz: Oyunu ters ayakla görmek biraz daha zor.

İgor Tudor'un vazgeçilmezleri arasına giren Serdar Aziz, sağ ayaklı olmasına karşın sol stoperde oynamasının kendisini biraz zorladığını söyledi. Galatasaray Dergisi'ne konuşan başarılı futbolcu, "Oyunu ters ayakla görmek biraz daha zor. Stoperler artık oyunun hızını ayarlıyor. Çünkü oyun en geriden başlıyor ve stoper ne kadar hızlı oynarsa oyunun hızı da o kadar artıyor. Her şeye rağmen bir stoperden ilk beklenti, iyi savunma yapması. Bende bunu yapmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.



BANA DESTEK OLDU

İlk idmana çıkacağında Tudor'un kendisini çağırdığını ifade eden Serdar Aziz, "Videolarımı izlediğini ve bana çok inandığını söyledi. 'Senin bu takımın efsanelerinden bir tanesine olabileceğine inanıyorum' dedi. Hoca da savunma oyuncusu olarak oynadı yıllarca. Bu anlamda benimle fazlasıyla ilgileniyor" açıklamasını yapt