SERDAR AZİZ'DEN İTİRAF
Serdar Aziz: Oyunu ters ayakla görmek biraz daha zor.
BANA DESTEK OLDU
İlk idmana çıkacağında Tudor'un kendisini çağırdığını ifade eden Serdar Aziz, "Videolarımı izlediğini ve bana çok inandığını söyledi. 'Senin bu takımın efsanelerinden bir tanesine olabileceğine inanıyorum' dedi. Hoca da savunma oyuncusu olarak oynadı yıllarca. Bu anlamda benimle fazlasıyla ilgileniyor" açıklamasını yapt
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:47
-
AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
-
''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
-
VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
SERDAR AZİZ'DEN İTİRAF haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.