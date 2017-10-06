 Rizespor maçı iptal edildi – Fotomaç – 06 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Rizespor maçı iptal edildi

    Rizespor maçı iptal edildi
    Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı hazırlık karşılaşması Hikmet Karaman'ın istifasının ardından iptal edildi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni bir takım aradığı ifade edildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rizespor maçı iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.