ÖZEL HAYAT UYARISI

Konyaspor maçıyla birlikte ligde zorlu bir periyoda girecek olan sarı-kırmızılı ekipte Tudor'dan oyunculara 'özel hayat' uyarısı geldi. Hırvat çalıştırıcının, oyuncularla bir görüşme yaparak, "Uyku, dinlenme ve beslenmenize dikkat edin. Fiziksel olarak 'fit' olmaya çalışın" dediği belirlendi. İgor Tudor, takımdaki kaynaşmanın artması için oyunculardan tesislerde mümkün olduğunca fazla kalmalarını ve birbirleriyle vakit geçirmelerini de istedi