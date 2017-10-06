 "MARSİLYA BÜYÜK YANLIŞ YAPTI" – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    "MARSİLYA BÜYÜK YANLIŞ YAPTI"

    "MARSİLYA BÜYÜK YANLIŞ YAPTI"

    Belhanda, Fransız basınına verdiği röportajda Gomis’in İstanbul’da çok sevildiğini söyled

    'ın başarılı ismi Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılı takıma geldiği için hiç pişman olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

    RMC Sport'a konuşan Belhanda, Marsilya'nın Gomis konusunda hata yaptığını ifade ederek, "Gomis, Marsilya'da 20 gol attı ve eğer böyle bir performans sergileyen futbolcuyu tekrardan kadronuzda düşünmüyorsanız burada hem hata, hem de endişe verici bir durum olduğunu gösterir" ifadesini kullandı.

    Gomis'in İstanbul'da çok mutlu olduğunu anlatan Faslı yıldız, "Hiç de pişman değil. Yani ben pişman olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gördüğüm, izlediğim ve konuştuğum Gomis çok mutlu. Taraftar da onu çok sevdi" diye konuştu.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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