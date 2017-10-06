"MARSİLYA BÜYÜK YANLIŞ YAPTI"
Belhanda, Fransız basınına verdiği röportajda Gomis’in İstanbul’da çok sevildiğini söyled
RMC Sport'a konuşan Belhanda, Marsilya'nın Gomis konusunda hata yaptığını ifade ederek, "Gomis, Marsilya'da 20 gol attı ve eğer böyle bir performans sergileyen futbolcuyu tekrardan kadronuzda düşünmüyorsanız burada hem hata, hem de endişe verici bir durum olduğunu gösterir" ifadesini kullandı.
Gomis'in İstanbul'da çok mutlu olduğunu anlatan Faslı yıldız, "Hiç de pişman değil. Yani ben pişman olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gördüğüm, izlediğim ve konuştuğum Gomis çok mutlu. Taraftar da onu çok sevdi" diye konuştu.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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